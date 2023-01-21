MTV ödemesi son günü ne zaman? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı günü sona eriyor. MTV ödemesi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden yapılabiliyor.

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Yılda 2 taksitle tahsil edilen MTV için yeni yılda dudak uçuklatan zamlar geldi. Cumhurbaşkanı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim yetkisi kullanarak ödemelerin yüzde 61,5 oranında zamlı yapılmasını onayladı.

MTV ÖDEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Ocak ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Ocak 2023 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

MTV NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2022 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2023'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 61,5 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2023'de yürürlüğe girecek.

Geçtiğimiz yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 27 Kasım'da Resmi Gazete’de yayımlanan (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre MTV'de dahil Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları yüzde 36,20 oranında belirlenmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu oranda yüzde 11.20 oranında indirim yapılmış ve MTV yeniden değerleme oranı yüzde 36,20'den yüzde 25'e indirilmişti.

2023 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

MADDE 4- (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.





B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.



Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.