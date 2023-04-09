Müjdeden sonra gaz fiyatı 3.5 kat arttı

Karadeniz doğalgazının ilk kez kamuoyuna duyurulduğu 2020 yılından bu yana konutta gaz tarifesinin 3.5 kat, sanayide ise 6 kat yükseldiği ortaya çıktı.

Başak KAYA

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Tüm Türkiye'ye 2020'nin Ağustos ayında ‘müjde' olarak sunulan Karadeniz'de doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından geçen sürede konut ve sanayi tariflerinde indirim yerine artışa gidildi. Bu kapsamda konutta gaz tarifesinin 3.5 kat, sanayide de 6 kat yükseldiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, müjdenin verildiği 2020'de resmi raporlara göre 1 milyon 279 bin 990 abonenin ise geçici gaz kesintisi yaşadığını aktardı.

1 MİLYONU AŞKIN KİŞİ

“Bu abonelerin yüzde 65.7'sine, yani 840 bin 954'üne fatura bedelini zamanında ödeyemediği için kesinti uygulandı” ifadelerini kullanan Akın, “2021'de ise geçici gaz kesintisi yaşayanların sayısı 1 milyon 620 bin 64 kişiye çıkarken, abonelerin yüzde 73.9'una, yani 1 milyon 197 bin 227'sine fatura bedelinin zamanında ödemedikleri için kesinti uygulandı. Müjdeden sonra bir yılda faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı yüzde 42.3 oranında arttı” açıklamasını yaptı. “Söz konusu tablo iktidarın enerji zamlarının patronu olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullanan Akın, “Biz iktidarımızda vatandaşımıza doğrudan destek vereceğiz. Vatandaşımızı, sanayicimizi ve esnafımızı yüksek fiyatlar altında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

‘Düşen tek şey TL'nin değeri oldu'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP iktidarının Karadeniz'de bulunan doğalgazı siyasi şov malzemesi haline getirdiğini belirterek, “İktidar, Karadeniz doğalgazıyla vatandaşın faturasının düşeceği vaadinde bulundu. 2020'den bu yana düşen tek şey alım gücü ve Türk Lirası'nın değeri oldu” dedi.