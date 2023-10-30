Musk, Türkiye’ye fabrika kursun

Starlink’in ülkemizde hizmete girmesi için çalışmalar devam ederken Tesla’nın fabrika kurması için öne çıkan ülkelerden biri olması Elon Musk’ın Türkiye’de yatırım yapması için beklentileri artırıyor.

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Elon Musk sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Musk'a teşekkür etti. Starlink uyduları Türkiye'de de hizmete girmeye hazırlanırken, Musk'ın dünyadaki 7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kurması bekleniyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde saldırıların artmasıyla sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesilmesinin ardından SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'tan sahibi olduğu Starlink uydu sisteminin devreye sokulması talep edildi. X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcının çağrı yaptığı Musk, Starlink'in Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurdu.

Elon Musk'a çağrıya olumlu yanıt vermesi nedeniyle teşekkür eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Starlink uydularınızın, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür ediyorum” dedi. Starlink uydularının hizmete alınacağı Türkiye'de Musk'ın yatırım yapıp yapmayacağı da yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elon Musk ile New York'taki Türkevi'nde bir araya gelmişti.

YENİ FABRİKAYA ADAY

Erdoğan, Tesla'nın Avrupa'daki 2'nci, dünyadaki 7'nci fabrikası için Türkiye'ye yatırıma davet ettiği Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetmişti. Erdoğan ve Musk'ın bu görüşmesinin ardından Starlink için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) resmi başvuruda bulunulması Tesla fabrikasının Türkiye'de kurulması için beklentileri artırdı.

Starlink Türkiye'de hizmete girecek

Elon Musk'ın, Starlink uydu hizmetlerini Türkiye'de sunma konusunda gerekli lisansı alabilmek için Türk yetkililerle çalışmayı arzu ettiklerini ilettiği New York'taki görüşmenin ardından SpaceX'in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Starlink'in Türkiye'de nasıl regüle edilmesi ve hangi şartlarla Türkiye'ye giriş yapması gerektiği konusunda yaptıkları bu çalışmaların Starlink ekibine bildirildiğini aktardı.