Müteahhitler Birliği: Ukrayna’nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazırız

TMB Başkanı Erdal Eren, "Savaşın ardından Ukrayna'nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazırız ve bu konuda gerek Ukrayna gerek ülkemiz makamlarıyla yakın temaslarımız sürmektedir" dedi.

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, savaşın ardından Ukrayna’nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Sheraton Otel’de düzenledikleri “Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni”nde yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sektörde yarattığı kayıplara dikkati çekti.

RUSYA VURGUSU

Eren şunları söyledi:

“Savaşın ardından Ukrayna’nın yeniden inşasında aktif rol üstlenmeye hazırız ve bu konuda gerek Ukrayna gerek ülkemiz makamlarıyla yakın temaslarımız sürmektedir. Hatta bazı üyelerimiz Ukrayna’dan gelen acil taleplerle savaş şartlarında bile şantiyeler kurup çalışmaya başlamış bulunuyorlar.

Öte yandan, savaşın mecbur bıraktığı sıkıntılar ve daralma dışında herhangi bir sorun yaşamadığımız Rusya’da da faaliyetlerimizi eski seviyelerine çıkarmayı, işbirliğimizi daha da ileri götürmeyi arzuluyoruz.” (AA)

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