Müteahhitler hakedişlerinin yüzde 1’ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), üstlendikleri kamu projelerine ilişkin hakedişlerden yüzde 1'ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlama kararı aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TMB’den yapılan açıklamada, Birlik üyelerinin, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların enkaz altından çıkarılması ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bütün makine güçleri ve imkanlarını seferber ettiği anımsatıldı.

Firmaların, afetzedelerin barınma ve yemek gereksinimlerini karşılamak üzere bölgedeki şantiye tesislerini kullanıma açtığına işaret edilen açıklamada, konteyner ve çadır kentler kurulması yönünde çalışmalar yanında çok sayıda gıda ve ihtiyaç malzemesinin temini yoluna da gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, depremlerdeki can kayıpları ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda vatandaşın evsiz kaldığı vurgulanarak, bölgeye destek konusunda ikinci aşamaya gelindiği bildirildi.

BİRLİK ÜYESİ OLMAYAN DA KATILACAK

Devletin, ilk aşamada evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelenler için geçici ve kalıcı konut yapımı projeleri olmak üzere, kısa dönem içerisinde bölgenin yeniden imarını birinci öncelik olarak belirlediği ifade edilen açıklamada, şöyle devam etti:

“Evsiz kalan bir milyonu aşkın vatandaşımızın barınma ihtiyacının bir an önce karşılanması aşamasında, ülkemizin en önemli projelerini gerçekleştirmiş müteahhitlik firmalarının bir araya geldiği TMB ailesi olarak, başlatılacak yeniden imar hamlesine katkıda bulunma kararı aldık. Kendileriyle kararımızı paylaşma imkanı bulduğumuz Birliğimiz üyesi olmayan kamu müteahhitleri de bu önerimize katılacaklarını belirttiler.

Sektörümüzdeki artan girdi maliyetleri ve küresel konjonktürdeki olumsuzlukların sebep olduğu çok ağır şartlara rağmen aldığımız karar çerçevesinde, üstlenmiş bulunduğumuz kamu projelerine ait 2022 yılından bakiye alacaklarımız ile yapımı halen devam eden ya da bu yıl içinde imzalanacak projelere ait 2023 yılında tahakkuk edecek hakedişlerimizden yüzde 1’i deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlanacaktır.”

Açıklamada, “Halen kamu idareleri ile devam eden sözleşmesi olmayan üyelerimizin de bu mertebelere paralel yapacakları bağışlarla toplanacak yardım miktarı daha büyük tutarlara ulaşacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

İlginizi Çekebilir Deprem bölgesinden büyük göç: ‘Belki bir daha dönemeyiz’