Mutfaklar cayır cayır yanıyor

Vatandaşın tane ile alabildiği sebze meyvede üretici üretmekten, pazarcı tezgah açmaktan vazgeçme noktasına geldi. Zamlar dar gelirli vatandaşı vurdu.

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Yüksek enflasyon ve günlük gelen zamlar nedeniyle vatandaş çarşıya, pazara gidemez hale geldi. 2022 Temmuz ayından bu yana sebze fiyatları ortalama yüzde 149, meyve fiyatları ise yüzde 168 artarken, mutfağı zamdan cayır cayır yanan vatandaş büyük bir geçim mücadelesinin içine düştü.

KİLO BİTTİ TANE VAR

Aydın Çine'de pazar esnafı ile bir araya gelen CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, bir yıllık fiyatları karşılaştırıp liste çıkararak, hem üreticinin hem esnafın hem de vatandaşın yaşadığı tabloyu ortaya çıkardı. Bir yılda yaşanan fiyat artışının çok yüksek boyutlarda olduğunu vurgulayan Karakoz, “Zamlardan, vergi artışlarından ve pahalılıktan pazarcı esnafı da vatandaş da bıktı” dedi. Bu tablo karşısında üreticinin üretmekten, pazarcının tezgah açmaktan vazgeçme noktasına geldiğini anlatan Karakoz, “Vatandaş da 1 kilogram domates, 2 maydanoz almak için en ucuzu nerede diye bütün tezgahları geziyor ama ucuzu yok. Sebze, meyve ve temel gıdada yaşanan artışlar, ülkenin her bir kentinde, kasabasında, köyünde yaşam mücadelesi veren dar gelirliyi vurdu. Vatandaş artık sebze ve meyveyi taneyle alıyor. Artan vergi, harç, zamlar ve hayat pahalılığı ülkeyi kasıp kavuruyor. Vatandaştan toplanan vergiler, saraya ve avanelerine harcanıyor” ifadelerini kullandı.

Tezgahta fiyatlar katlandı

Geçen yıl kilogramı 12 lira olan salkım domates bu yıl pazardaki en ucuz tezgahta 34 liraya, kilogramı 7 lira olan kuru soğan 16 liraya satılırken, 8 liralık patatesin fiyatı da 19 liraya çıktı. Kilogramı 25 lira olan dutun fiyatı bir yılda yüzde 140'lık artışla 60 lira, kilogramı 15 lira olan kayısı yüzde 233'lük artışla 50 lira ve kilogramı 15 lira olan vişne de yüzde 133 zamla 35 lira oldu.