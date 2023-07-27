Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri zamlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinin giriş ücretlerine 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine 1 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yaptı. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan yüzde yüze varan zammın ardından, müze ve ören yeri giriş ücretleri yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.
Zamlı listeye göre İstanbul Havalimanı Müzesi'nin giriş ücreti 13 Euro olarak belirlenirken, bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şöyle:
- Efes Antik Kenti 700 TL
- Pamukkale Ören Yeri 700 TL
- Aspendos 340 TL
- Ihlara Vadisi 330 TL
- Kız Kulesi 550 TL
- Galata Kulesi 650 TL
- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 450 TL
- Göreme Ören Yeri 480 TL
- Anadolu Medeniyetleri Müzesi 280 TL
- Patara Ören yeri 340 TL
- Troya Müzesi 330 TL