Ne kadar emekli maaş alırım, hesaplama nasıl yapılır?

Çalışma hayatının sonuna gelen vatandaşların merak ettiği konuları başında emekli maaşı ne kadar alacağı geliyor. Emekli maaşı, sigortalı oldukları yıla ve ödenen prim gününe göre değişiklik gösterirken SGK uygulamaları emekli maaşı hesaplamada yardımcı oluyor. İşte ne kadar emekli maaş alırım sorusunun yanıtı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çatısı altında bulunan SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ya da Emekli Sandığı (4C) kapsamında çalıştığı kurum ve kuruluşlarda prim ödemesi gerçekleşen vatandaşlar, çalışmalarını karşılığı olarak emekli olmayı beklemektedir. Yıllar boyu çalışmalarının karşılığı emekli olarak alacak olan birçok vatandaş emekli maaşı sorgulaması yapmaktadır. Emekli maaşı konusunda vatandaşların daha doğru bilgi alabilmesi adına detaylı bir haber hazırladık. İşte ne kadar emekli maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? sorularının cevaplarını bulabileceğiniz haberimiz…

EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

Emekli maaşları vatandaşların sigortalı çalıştığı süre ve bu süre zarfında ödedikleri prim miktarı gibi bazı farklı kriterlere göre belirlenmektedir. Buna göre uzun süre çalışma hayatında bulunan yüksek primler ödenen kişiler daha fazla maaş almaktadırlar.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

‘Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

4/C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Geçen sene maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 901 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 sonrası maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 5 bin 500 TL