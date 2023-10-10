Ne zaman emekli olurum? e-Devlet ve SGK sorgulaması…

Emeklilik, çalışma yaşamının sonunda hayatın tadını çıkarmak için önemli bir dönem, emeklilik dönemi yaklaşanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sistemlerde bulunan prim günlerini hesaplayarak "Ne zaman emekli olurum?" sorusuna yanıt arıyor. e-Devlet üzerinden "Emeklilik Hesaplama" uygulamasından yararlanarak emeklilik tarihinizi hesaplayabiliyorsunuz.

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Emeklilik tarihinizi öğrenmek, emeklilik planlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır. Emeklilik tarihinizi öğrendikten sonra, emeklilik için gerekli birikimlerinizi planlayabilirsiniz. Ne zaman emekli olurum sorusunun yanıtını da bulmak oldukça kolay hale geldi.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Emekli olmak için gün sayan milyonlarca kişi, internet üzerinden emeklilikleri ile ilgili sorgulama yapıyor. Vatandaşlar için bu sorgulamayı en kolay hale getiren sistem ise e-devlet kapısı. Sigorta primleri ve emeklilik yaşı hesaplama gibi birçok hizmeti olan e-devlet sayesinde en güvenilir ve kolay sorgulamayı yapabilirsiniz. İşte e-devlet’ten sorgulama yapmak için gerçekleştirmeniz gereken adımlar…

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SORGULAMASI

Öncelikle bu linke tıklayarak sizden istenen bilgileri eksiksiz girdiğiniz takdirde ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu sistem de sizden istenen bilgiler;

– Cinsiyetiniz

-Malüliyetiniz Var mı ?

– Doğum Tarihiniz

– Yaşlanma Var mı ?

-Hizmete Başlama Tarihiniz

– Mevcut Bilgileriniz

-SSK Prim Ödeme Gün Sayınız

-Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız

-Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız

– Fiili Gün Sayınız

– Yurt dışı Gün Sayınız

– 3600 Günün Doldurulduğu Tarih –

Bu bilgileri doldurduktan sonra gönder butonuna basarak emeklilik tarihinizi detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SORGULAMASI

– E-devlet sorgulaması için bu linke tıklayın.

– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.