Nebati: Deprem bölgesinde vergi borçları 24 aya kadar faizsiz taksitlendirilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (ortada), Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.
Bakan Nebati, deprem bölgesindeki vergi dairelerine olan borçların 24 aya kadar faizsiz şekilde taksitlere bölünebileceğini söyledi.
Nebati ayrıca, “OHAL ilan edilen illerde kısa çalışma şartlarını taşımayan vatandaşlarımıza nakdi ücret desteği verilecek” dedi.
KREDİ DESTEĞİ
Nebati, yaklaşık 150 bin esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası’nca kullandırılan hazine faiz destekli kredi ödemelerinin de 6 aylığına faizsiz şekilde ertelendiğini duyurdu.
Nebati son olarak, “Deprem bölgesi işletme giderleri destek paketi ve deprem bölgesi yatırım destek paketi ile işletmelerinize ek destekler sunuyoruz” dedi.