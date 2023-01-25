Nebati: Dövizden kurtulmanın tek yolu var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ak Partili Milletvekillerine gerçekleştirdiği sunumda enflasyon ve döviz kurlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin petrol ve doğalgazda net ithalatçı olduğunun altını çizen Nebati; “Petrol ve doğalgaz fiyatlarının gerilemesi lazım ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun” dedi.

Döviz kurlarında da oynaklığın en aza indiği için enflasyonun aşağı doğru geldiğini sözlerine ekleyen Nebati; “Fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘DÖVİZE, ALTINA BAĞLAYACAK YA DA GAYRİMENKULE’

Milletvekillerinden dolarizasyona ilişkin gelen soru üzerine ise Nebati, “Dövizden kurtulmanın tek yolu vardır. Dövizden gelir elde etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması ve bunu yaparken de alternatif alanların oluşturulması” dedi.

Türkiye’de birçok insanın faiz enstrümanından faydalanmak istemediğini de belirten Nebati, “İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman bir ülke. Faize yatırmayınca iki alan kalıyor. Ya dövize ya altına bağlayacak ya da gayrimenkule” ifadelerini kullandı.