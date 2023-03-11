Nebati duyurdu: Kiralık konut üreticisi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'ye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracaklarını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den ülkedeki kiralık konut arzının artırılmasına yönelik yeni bir açıklama geldi.
“Ülkeye ‘kiralık konut üreticisi’ kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız” diyen Nebati, “Kiralık konutlar, kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına sunulacak” diye konuştu. (AA)
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