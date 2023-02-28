Nebati: Kimse kısa günün kârı konusunda hesap yapmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının deprem bölgesinde fiyat sabitleme kararı aldığını söyleyerek, "Kimse kısa günün kârı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adıyaman’da K-1 Altınşehir Konteyner Kenti’ni ziyaret etti.

Bölgede açıklamalarda bulunan Nebati, “Girdilerle ilgili bir maliyet artışı olmaması için elimizden gelen her tedbiri alıyoruz” dedi. Nebati, “Malını yitiren esnaf, iş dünyasının, hayvanını kaybeden çiftçinin kaybını gidermek için adımlar atıyoruz” diye konuştu.

KİMSE KISA GÜNÜN KÂRI KONUSUNDA HESAP YAPMASIN

“Kimse kısa günün kârı konusunda bir hesap yapmasın. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz” diyen Nebati şunları söyledi:

“Dün TOBB başkanımız, sendika başkanlarımız ve ilgili STK’larla Urfa’da bir toplantı yaptık. Açık ve net ifade edeyim. Biz girdilerle ilgili bir maliyet artışının gerçekleşmemesi için hükümet olarak elimizden gelen her tedbiri alıyoruz. İş dünyası da burada girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı.

Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz, binlerce insanımızı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı bir ortamda kimse kısa günün karı konusunda bir hesap yapmasın. Gereken tedbirleri aldık. Kimsenin bu ortamdan fayda elde etmesine izin vermeyeceğiz. Gözlerinin yaşına bakmayız.”

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