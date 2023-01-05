Nebati konut kampanyasındaki faiz oranlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirlilere yönelik konut kampanyası olan Yeni Evim projesinde uygulanacak farklı faiz oranlarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında uygulanacak faiz oranlarını açıkladı.

“Bu bir konut kredi kampanyası değil, konut üretimini destekleyen bir adım” diyen Nebati uygulanacak oranları şöyle duyurdu;

“2 milyon TL’ye kadar olan kredi kullanımlarında faiz yüzde 0,69 olacak. 2 ila 4 milyon TL’ye kadar olan kredi kullanımlarında faiz yüzde 0,79 olacak. 4 ila 5 milyon TL arası kredi kullanımlarında ise faiz yüzde 0,99 olacak”

Yeni başlayacak konut projelerinin de kapsam içinde olduğunu belirten Nebati, bankaların müteahhitler ile proje bazında garantörlük anlaşması yapması gerektiğini söyledi.

Nebati ayrıca, “Program kapsamında başvurular 16 Ocak’ta başlayacak” diyerek kampanyanın geçici veya kısa süreli olmadığını, devam edeceğini ifade etti.

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