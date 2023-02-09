Nebati Şanlıurfa’da konuştu: Normalleşme süreci başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Şanlıurfa'da fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup, normalleşme süreci başlamıştır" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’yi sarsan büyük depremin etkilediği illerden Şanlıurfa’da konuştu.

Kentte 170 vatandaşın yaşamını yitirdiği bilgisini veren Nebati, Urfa’da temel ihtiyaç gıda maddeleri ile akaryakıt tedariğinde aksama yaşanmadığını söyledi ve “İlimizde fırınlarımız, marketlerimiz, restoranlarımız açık olup, normalleşme süreci başlamıştır” diye konuştu.

‘URFA’DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ’

Nebati’nin konuşmasının satır başları şu şekilde:

* Şu an itibarıyla ilimizde ara kurtarma faaliyetleri neticelendi. İlimizde rehabilitasyon ve yaraları sarmaya odaklanmış durumdayız.

* Şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı 117 ekip, şehrimizde 12 bin 172 binamızda hasar tespit çalışmalarını tamamlamıştır. Diğer çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

* Deprem sonrası çadır kentlerimiz ivedi bir şekilde kuruldu.

* 493 toplanma noktasında da vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulunmaya devam etmektedir.

* İlimizde gıda ve akaryakıta ulaşım ve tedariğinde aksama bulunmamaktadır. Marketlerimiz, restoranlarımız açık olup normalleşme süreci başlamıştır.