Nebati: Tek problemimiz var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022'de Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını öne sürerek, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde, ve bu düşüş eğilimi devam edecektir" değerlendirmelerinde bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Future & Trends Summit zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tüm ülkelerin 2022’de 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamıyla mücadele etmek durumunda kaldığını belirterek, Türkiye’nin dünyadan pozitif ayrıştığını iddia etti.

Nebati, “Türkiye, böylesi sancılı bir dönemde dahi, büyümede, sanayi üretiminde, istihdamda, ihracatta ve turizm gelirlerinde bir yandan Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza atarken diğer yandan da dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır” dedi.

Nebati sözlerine şöyle devam etti; “Rakamlar çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki küresel düzeyde yaşanan türlü badirelere rağmen, Türkiye 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır”

“TEK PROBLEM ENFLASYON, O DA DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE”

Nebati tek problemin enflasyon olduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde, ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira, küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki volatilite azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı.

Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme kararlarıyla destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum”

İlginizi Çekebilir Nebati pembe tablo çizdi

İlginizi Çekebilir Nebati'den ekonomi yorumu: Başarı hikayesi yazdık