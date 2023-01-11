Nebati’den konut fiyatlarını artıranlara: Bunu yapmayın diyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni konut kampanyasının açıklanması sonrası konut fiyatlarını incelediklerini söyleyerek, "Elimizde her veri var. Bunu yapmayın, konuta ihtiyacı olanlar alsın istiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İlk konut kampanyasında fiyatlar yükseldi ve ihtiyacı olmayanlar aldı” diyerek “Şimdi bunlara izin vermeyeceğiz. Daha önceki artışı kimlerin nasıl yaptığını takip altına aldık. “İnternet sitelerinden emlakçılara kadar her veri elimizde. Bunu yapmayın diyoruz. Konuta ihtiyacı olan alsın istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na konuk olan Nebati, “Konuta verilen para mutlak suretle konut üretimine gitmeli” diyerek şu an konut arzında bir problem olduğunu kaydetti.

İKİNCİ ELDE KREDİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Nebati’nin açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle:

-İkinci el için konut ihtiyacı olanlar bizim için önemli. Konut ihtiyacını giderirken üretim de tetiklenmeli. Arzda şu an bir problem var. İkinci elle ilgili ilk başta kredi vermeyelim dedik. Şimdi bakıyoruz ki bir talep var, bu kampanyaların dışında bankalarla görüşerek özel hukuk çerçevesinde bu oranlarla faydalanmak için çalışmalar yapılıyor. Bankalar kendi belirlediği oranlarda ikinci el konut konusuna girebilirler.

-Bu kampanyalar dışında konut edinimini artıracak çalışmalar yapacağız.

ENFLASYON VE KGF

-Bu yıla elektrik ve doğalgazda indirimlerle girdik. Asgari ücret ve memur maaşları arttı. EYT kararımız var. Piyasaya canlılık getirecek. Bunun enflasyona etkisi olur ama aralık rakamıyla atalet kırıldı. ‘Enflasyon düşüyor’ düşüncesini toplumun her ferdi hissediyor.

-Geçen yıl fiyatlardan şikayet ediliyordu. Ama hayat pahalılığı her taraftaydı. Kasım ayında enflasyonun boynunu, aralık ayında da belini kırdık.

-Tüketicinin farkındalığı yükseldi. Taşıma maliyetleri düşüyor. Finansal maliyet çok düşük. Bugün açıklayacağımız 200 milyar TL’lik KGF’den toplumun her kesimi faydalanacak. Artırmak için de alanımız var.

-(KGF’nin EYT desteği) 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek.

-Herkes enflasyonla mücadelede taşın altına elini koymalı. Firmalardan da ses gelmeye başladı indirim yapanlar fiyatları sabitleyenler..

-Fiyat sabitlemeler önümüzdeki sürece ilişkin olumlu havadan kaynaklanıyor. Giderek fiyat sabitlemeleri genişleyecek. Perakendeciler indirim kampanyalarını erkene çekerek katkı sağlayabilirler.

-Bugün açıklayacağımız KGF ile kimse ben krediye erişemiyorum diyemeyecek. Yüzde 70’i KOBİ’lere yüzde 30’u diğer firmalara verilecek.

KUR KORUMALI MEVDUAT

-Kur korumalı mevduat Türkiye ekonomisi açısından inanılmaz derecede fayda sağlayan bir enstrüman. Biz hariç bu kadar olumlu etkisi olacağını kimse tahmin edemezdi. Müthiş bir buluş.

-1,47 trilyon TL’de pik yaptı. Toplam mevduatın yüzde 27’si demek bu. Şu anda 1 trilyon 370 milyar lira.

-Faydası maliyetinin çok çok üzerinde. 2 milyon mudi dövize dokunmadan kendini garanti altına aldı. Döviz kurları son 6 ayda belli bir seviyede olunca maliyeti azaldı. Maliyetinin konuşulmayacağı bir uygulama oldu. Türkiye döviz ihtiyacını buradan sağladı. Döviz hesaplarından çözülmenin halen sürdüğü bir dönemi başlattı.

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