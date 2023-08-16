Norveç Varlık Fonu yılın ilk yarısında 143 milyar dolar kâr elde etti

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısında yatırımlarından yüzde 10 getiri elde etti. Dev varlık fonu yatırımlarını kalem kalem açıkladı...

Sozcu.com.tr

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Norveç’in 1,4 trilyon dolarlık devlet varlık fonu ilk yarıda 143 milyar dolar kâr etti. Toplam yatırımlar yüzde 10 kazandırdı. Böylece dünyanın en büyük varlık fonu, tarihinin en kötü yıllarından birinin ardından tekrar getiri sağlamaya başladı.

Dün internet sitesinde yayınlanan rapora göre fon, ocak-haziran arasında hisse senetlerinde yüzde 14’ün biraz altında kazanırken, sabit getirili yatırımlar yüzde 2,3 oranında getiri sağladı. Gayrimenkul varlıklar ise yüzde 4,6 düştü.

Norveç’in petrol ve gaz gibi gelirlerinin değerlendirildiği fon, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun piyasalarda oynaklığa neden olmasının etkisiyle 164,4 milyar dolar yatırım zararı açıklamıştı.

EN ÇOK BU HİSSELERE YATIRIM YAPTILAR

Geri dönüş, zayıf geçen 2022’nin ardından teknoloji hisselerindeki toparlanmayla desteklendi. Oslo merkezli fon, enflasyon, ABD ve Avrupa’da merkez bankalarının sıkılaştırma politikaları ve bankacılık sektöründeki sorunların arasında yön bulmayı başardı.

Fonun haziran sonu itibariyle en büyük hisseleri Apple, Microsoft ve Alphabet (Google) olurken, en büyük tahvil varlıkları ABD, Japonya ve Almanya devlet tahvillerinden oldu.

Öte yandan hükümet haziran ayına kadar olan altı aylık dönemde fona 389 milyar kron yatırdı.

NORVEÇ VARLIK FONU NEDİR?

1990’larda Norveç’in petrol ve doğal gaz gelirlerini yurtdışında değerlendirmek için kurulan fon (Norges Bank Investment Management-NBIM) dünyanın en büyük hisse sahibi olarak biliniyor.

Fon, büyük ölçüde Norveç parlamentosu tarafından çizilen bir çerçeveye dayalı bir gösterge endeksini takip ediyor. Fonun değerinin yüzde 71,3’ünü hisse senetleri, yüzde 26,4’ünü sabit gelirler ve yüzde 2,3’ünü borsaya kote edilmemiş gayrimenkuller oluşturuyor.

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