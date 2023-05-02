Ödevlere yardım eden Chegg adlı şirket, ChatGPT yüzünden borsada çakıldı

Yapay zeka pek çok sektörün geleceğini tehdit etmeye başladı. Chegg isimli ödev yardım şirketi, yapay zeka dil modeli ChatGPT'nin kendi geleceğini tehdit ettiği konusunda uyarılarda bulundu. Şirketin hisseleri uyarının ardından yüzde 42 düştü.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi, birçok sektörde dönüşüme sebep olurken, bu dönüşüm bir sektörü daha tehdit etmeye başladı. Son zamanlarda yapay zeka teknolojileri ev ödevi yardım hizmetleri veren şirketlerin zor günler geçirmesine neden oldu.

ChatGPT’nin yaygınlaşması nedeniyle yapay zeka teknolojisi, ödevlerin yazımında ve ödevlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynamaya başladı. Bu da bazı ödev hizmeti sağlayıcılarına olan ihtiyacı azalttı.

GELİRİ KAYBEDEBİLİR

Ev ödevi yardım hizmetleri veren Chegg isimli şirket, ChatGPT’nin kendi geleceğini tehdit ettiği uyarısında bulundu. Uyarının ardından şirketin hisseleri yüzde 42 düştü.

Öğrencilere test çözme ve ödev yazma konularında rehberlik hizmeti sunan Chegg, 2023 ikinci çeyreği için gelir ve kâr öngörülerini analistlerin tahminlerinin oldukça altında gerçekleştirdi. Chegg, ayda 15,95 dolardan başlayan abonelik sistemi ile gelir elde ediyor. Ancak, öğrencilerin yapay zeka teknolojilerinden ödevlerinde yardım almaları, Chegg’in bu gelirini tehlikeye sokuyor.

‘BÜYÜME ORANIMIZ ÜZERİNDE ETKİLİ’

Chegg CEO’su Dan Rosensweig, “İlk çeyreğin başında ChatGPT’nin yeni hesap büyümemizde gözle görülür bir etkisi olmadı ve yeni kayıtlarla ilgili beklentileri karşılıyorduk. Ancak, marttan bu yana öğrencilerin ChatGPT’ye olan ilgisinde önemli bir artış gördük. Bunun büyüme oranımız üzerinde bir etkisi olduğuna inanıyoruz” dedi.

Rosensweig, dün Chegg’in ilk çeyrek kazançlarını açıklarken ChatGPT’nin etkisinin bu baharda hissedilmeye başladığını söyledi. Rosensweig, mevcut abonelerin elde tutma oranlarının yüksek olduğunu söyledi ve yapay zekayı “agresif bir şekilde ve hemen” benimseme sözü verdi.

HİSSELER ÇAKILDI

Şirketin hisseleri bu yılın başından itibaren yüzde 30 düşmüştü. Rosensweig’ın sözleri sonrası ise hisseler piyasa öncesi işlemlerde 17,60 dolardan 10,16 dolara geriledi. Morgan Stanley analistleri de bugünkü raporda şirketle ilgili tahminlerini düşürdü.

OpenAI’nin ChatGPT isimli dil modelini kasımda tanıtmasından bu yana, bankacılıktan medyaya ve eğitime kadar birçok sektör yapay zeka teknolojilerinin olası sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor. Ayrıca, pek çok yatırımcı ABD’den Çin’e kadar benzer modeller üzerinde çalışan şirketlere yatırım yapmaya başladı.

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