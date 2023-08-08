Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayarda son durum ne, kimler alabilecek?

Telefon modellerinde ve bilgisayarlarda uygulanan vergiler nedeniyle vatandaşlar adeta bir telefon kendine, bir telefon da devlete alıyor. Seçim öncesi en popüler vaatler arasında yer alan Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyerek seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

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Seçim dönemi hem CHP hem de AKP'nin seçim vaatleri içerisinde “vergisiz cep telefonu” yer alıyordu. AKP, üniversite öğrencilerine cep telefonu ve bilgisayar alımlarında tek seferlik vergi muafiyeti sağlanacağını duyurmuştu.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA SON DURUM NE?

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilere vergisiz telefon için açıklamalarda bulundu.

Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, seçim beyannamelerinde gençlere verilen sözleri adım adım hayata geçireceklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTI NE?

Erdoğan konu hakkında, “Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” sözlerini kullanmıştı.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergi ödemeden telefon satın alabilecek.