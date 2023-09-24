Öğrenciyi bu kez de eşya vurdu: Yüzde 100’ün üzerinde zam geldi

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala barınma sorununu çözmek isteyen öğrenciler ev ve yurt arayışlarını hızlandırdı. Yurt fiyatlarındaki artışın etkisiyle ortak ev kiralayan öğrencileri kiralardaki artışın yanında bir de ev döşeme maliyetindeki artış vurdu.

Gülben DİKMEN

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Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından, yurt ve ev bulma arayışına geçen öğrencileri barınma krizinin ardından eşya krizi sardı.

Özel yurt ücretlerine yüzde 100'ü aşan zamların gelmesinin ardından ortak ev tutmayı planlayan öğrenciler ev bulabilseler de bu kez de ev eşyalarını almakta zorluk yaşıyorlar.

Öğrenciler daha uygun fiyatlı olduğu için ikinci el eşyalara yönelse de ev döşeme maliyeti geçen yıla oranla yüzde 100’ün üzerinde arttı. İstanbul’da ortalama bir öğrencinin evini düzmesi 35 bin liraya kadar çıkarken Ankara’da bu fiyat 20 bin liraya ulaştı.

İSTANBUL’DA EV DÜZMENİN MALİYETİ 30 BİN TL’Yİ AŞTI

İstanbul Üsküdar’da yıllardır ikinci el eşya satan esnaf Hüseyin Akyüz; öğrencilerin ev düzme maliyetinin bu yıl yüzde 100’ün üzerinde arttığını, geçen sene 15 bin liraya düzülen bir evin bu yıl en az 30-35 bin liraya düzüldüğünü söyledi.

Akyüz “Normal fiyatlardan 3-5 bin indirim yapmamıza rağmen fiyatlar buraya çıktı. Sadece ortalama bir buzdolabı 7 bin lira, çamaşır makinesi 5 bin liradan satılıyor. Bulaşık makinesi de 5 bin liraya. Sadece bu beyaz eşyalar 17-20 bin bandında oluyor. Diğer eşyalar da dahil olduğunda ortalamanın altında bir eşya bile alsa öğrencinin masrafı en az 30 bin lira oluyor” dedi.

Eskiden öğrencilere tencere-tava perde gibi küçük eşyalarını hediye ettiklerini belirten Akyüz, artık en kötü perdenin bile 500 liradan satıldığını söyledi.

Ayrıca Akyüz, ikinci el eşya satan esnafın eşya bulmakta zorluk yaşadığını belirterek “Eskiden spotçulara çok fazla eşya geliyordu ancak ekonomi temelli bu durumun değişti” dedi.

ANKARA’DAKİ ÖĞRENCİYİ NAKLİYE MALİYETİ VURDU

Ankara Çankaya’da ikinci el eşya dükkanı olan başka bir esnaf ise İstanbul’dan farklı olarak Ankara’da ikinci el eşya bulmakta zorlanılmadığını ancak taşımacılık da sorunlar yaşandığını belirtti.

Eşya fiyatlarından ziyade nakliye ve hamaliye maliyetlerinin arttığını bunun da fiyatlara yansıdığını belirten ikinci el eşya esnafı, nakliye maliyetlerinin bir yılda yüzde 400 arttığını, ortalama bir çamaşır makinesinin taşımacılık maliyetinin bile 1000 liraya ulaştığını söyledi.

Dükkan kiraları ve nakliye fiyatlarındaki artışın öğrencilerin maliyetine yansıdığını belirten esnaf, geçen yıl Ankara’da yaşayan bir öğrencinin evini ortalama 5-6 bin liraya döşeyebildiğini ancak bu yıl ev döşeme maliyetinin yüzde 300 artışla 20 bin liraya çıktığını belirtti. Bu artıştaki temel sebebini ise dükkan kiralarındaki artış ve nakliye ücretindeki artış olarak açıkladı.

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