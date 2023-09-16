Okul kantininde tost 40 TL

Kırtasiye maliyetlerini yüklenen veliler, okulların açılmasıyla kantin zamlarıyla karşı karşıya kaldı. Peynirli sandviç 50 liraya satılırken, aylık masaf 540 TL’den başlıyor.

Batuhan SERİM

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Öğrenciler için yeni öğretim dönemi, anne ve babalar için masraf dönemi başladı. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarına paralel olarak yüksek enflasyon, düşen alım gücü ve büyüyen geçim derdi, okul döneminde de etkisini gösterdi. Artan kitap, kıyafet, kırstasiye masrafları ile karşı karşıya kalan verliler, şimdi de çocuklarının beslenme için yapacakları harcamayı düşüyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) İstanbul'daki devlet okullarının kantinleri için belirlediği bazı ürünlerin fiyatları, çocuğu ilkokul, ortaokul veya liseye giden dar gelirlinin yaşadığı geçim sıkıntısını gözler önüne seriyor.

5 SAAT OKULDA KALIYORLAR

TESK'in verileri, devlet okullarının kantinlerinde satılan ürünlerin de zamlardan nasibini aldığını gösterdi. İstanbul'daki devlet okullarının kantinlerinde tavuklu sandviç 50 TL, peynirli sandviç 50 TL, kaşarlı tost 30 TL, karışık tost 40 TL, hamburger 50 TL'den satılıyor. Kantinde açma ve simit de 12 TL'den satılırken, öğrencilerin üç çeşit yemeğin yer aldığı tabldot yemek için 85 TL, dört çeşit yemeğin yer aldığı tabldot yemek için ise 95 TL ödemesi gerekiyor. Devlet okulunda öğrenim gören ve gününün ortalama 5 saatini burada geçiren bir öğrencinin günlük kantin masrafı en az 27 lira oldu. Söz konusu masrafın içinde ise yalnızca simit, ayran ve su ücreti yer alıyor. Sağlıklı ve doyurucu bir öğün için dört çeşit yemeğin yer aldığı tabldot yemeğin ücreti ise 95 TL'ye çıktı. Öğrenci yemeğin yanında yalnızca bir su aldığında ise ödemesi gereken tutar 100 liraya ulaşıyor. İlkokul, ortaokul veya liseye giden bir öğrencinin kantin masrafı için günlük en az 27 TL, tabldot yemek tercih etmesi halinde ise 100 TL ödemesi gerekiyor.

Çocuklar okulda aç kalıyor

UZMANLAR, sağlıklı gelişimi için çocukların beslenmesinin önemli olduğuna işaret ederken, aylık maliyet 540 lirayı bulan kantin için velilerin öğrencilere harçlık verebilmesi hiç kolay olmayacak. Kiraların en düşük 10 bin TL olduğu İstanbul gibi metropollerde sorun daha da büyüyor. 11 bin 402 lira maaşla çalışan bir asgari ücretlinin servis, eğitim giderleri gibi yüklü harcamaların yanı sıra bir de kantin için bütçe ayırabilmesi mümkün görünmüyor. Okulların açılmasıyla, beslenme çantası boş okula gelen çocukların büyük bir bölümünün de kantinden alışveriş yapacak parası olmadığı ve okulda aç kaldığı belirtiliyor.