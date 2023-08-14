Ön seçimin galibi aşırı sağcı adaydan dünyayı sallayan merkez bankası ve dolar vaadi

Yaşadığı ekonomik krizler ve yüksek enflasyon nedeniyle sık sık Türkiye ile karşılaştırılan Arjantin'de ön seçimin galibi olan başkan adayı Javier Milei, siyasette olduğu gibi ekonomide de aşırı sağ dönüşüm vaat ediyor. Milei, merkez bankasını kapatmayı ve peso yerine dolar kullanmayı öneriyor.

Sozcu.com.tr

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Arjantin’de 22 Ekim’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dün yapılan ön seçimleri, aşırı sağcı popülist aday Javier Milei ilk sırada tamamladı.

İlk sonuçlara göre Milei, beklenmedik şekilde oyların yüzde 30'unu aldı. Milei'yi yüzde 28 ile ana muhalefet bloku, yüzde 27 ile şu an iktidarda olan “Peronist” ittifakı takip etti.

Ülkede ön seçimler, başkanlık seçiminde yarışacak adayların belirlenmesi için yapılıyor.

DOLAR VAADİ

Kongre üyesi, ekonomist ve eski bir televizyoncu olarak tanınan Milei, ekonomide kamu harcamalarında kesintiler ve özelleştirmeler içeren radikal bir neoliberal program uygulamayı vaat ediyor.

52 yaşındaki Milei’in ülkesinde ve dünyada en çok ses getiren vaatlerinden biri de, ülkenin para birimi peso yerine ABD dolarını kullanmak, yani ülkeyi tamamen dolarize etmek.

Arjantin pesosu, son yıllarda Türk lirası ile birlikte dünya genelinde en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. Arjantin de Türkiye ile birlikte enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden biri.

İktidara gelmesi durumunda Arjantin Merkez Bankası’nın kapatılacağı vaadinde bulunan Milei ayrıca, kamu harcamalarında radikal bir kesinti için eğitim, sağlık ve çevre bakanlıklarının kapısına da kilit vuracağını ilan ediyor.

ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve Brezilya’nın eski devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya benzetilen Milei, pek çok aşırı sağcı benzeri gibi sivil silahlanmayı teşvik edip kürtajı yasaklayacağını da söylüyor.

ÜÇ HANELİ ENFLASYON

Tüketici enflasyonunun haziranda yıllık yüzde 115,6 olarak açıklandığı Arjantin, son 20 yılda birçok kez dış borçlarını vadesinde ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.

Arjantin Merkez Bankası, bu sene faizi yüzde 75'ten yüzde 97'ye kadar yükseltse de faiz artışları henüz enflasyonu kontrol altına almaya yetmedi.

Tarımsal emtia ihracatçısı olan ülkede kuraklık da hem döviz gelirlerini düşürüp para biriminde değer kaybını hem de gıda enflasyonunu körükledi.

2018'de IMF ile 57 milyar dolarlık rekor borç anlaşması imzalayan Arjantin, 2022'de tekrar IMF'nin kapısını çalmış ve 44 milyar dolarlık yeni bir borç yapılandırma anlaşması imzalamıştı.

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