OPEC+ bakanlarından politika değişikliği yapmaları beklenmiyor

OPEC+ ülkelerinin, arzın sıkılaşması ve güçlü talebin petrol fiyatlarında yükselişe yol açmasıyla cuma günkü panelde mevcut petrol üretim politikasına bağlı kalması bekleniyor.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+ bakanlarının cuma günü yapacağı panelde, arzın sıkılaşması ve güçlü talebin petrol fiyatlarında yükselişe yol açmasıyla mevcut petrol üretim politikasına bağlı kalması bekleniyor.

Açıklamayı altı OPEC+ kaynağı Reuters’a yaptı.

OPEC+’ın Ortak Bakanlık İzleme Komitesi paneli cuma günü online olarak yapılacak. Ortak Bakanlık İzleme Komitesi gerekirse tam kapsamlı bir OPEC+ toplantısı çağrısında bulunabilir.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı faiz artışları ve inatçı enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişelerine rağmen sıkılaşan arz ve artan talebin etkisiyle 85 doların üzerine çıkarak üç ayın zirvesini gördü.

Altı OPEC+ kaynağı, komitenin cuma günkü online toplantısında mevcut politikada herhangi bir değişiklik yapılmasının olası görünmediğini söyledi. Kaynaklardan biri buna gerekçe olarak artan petrol fiyatlarını gösterdi.

OPEC ve Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı sorulara yanıt vermedi.

OPEC+, haziran ayındaki toplantısında petrol üretim kesintisini 2024’e kadar uzatmak konusunda anlaşmış ve Suudi Arabistan temmuz ayının ardından ağustosta da gönüllü olarak petrol üretimini kısmaya devam edeceğini açıklamıştı. (REUTERS)

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