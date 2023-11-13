OPEC’in petrol üretimi ekimde arttı

Üretimde en fazla artış Angola, İran ve Nijerya’da gözlenirken, Libya, Suudi Arabistan ve Kuveyt’te üretim azaldı.

Günlük petrol üretimi Angola’da 51 bin varil, İran’da 46 bin varil ve Nijerya’da 17 bin varil arttı. Üretim Libya ve Suudi Arabistan’da 26 bin varil ve Kuveyt’te 24 bin varil azaldı.

Ekimde OPEC’in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,5 olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİ DEĞİŞMEDİ

Buna göre, küresel petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre günlük 270 bin arttı ve yaklaşık 101,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC dışı ülkelerin üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 200 bin varil artışla 73,7 milyon varil oldu. Söz konusu artışta Norveç ve OECD Amerika ülkeleri başı çekerken, Rusya ve Brezilya’da üretim azaldı.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 18 artışla 1848’e yükseldi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 8, OPEC dışı ülkelerde ise 10 arttı.

2024’TE PETROL TALEBİ ARTACAK

Raporda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü de yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise Çin’in ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin petrol tüketimini de desteklemesi bekleniyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,3 milyon varil olması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde gelecek yıl bu yıla göre günlük 260 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon varil artarak yaklaşık 58,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor. (AA)