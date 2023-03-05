Ormanlara hafriyat veya çöp dökmek orman suçu olacak

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmanın, hafriyat veya çöp dökmenin orman suçu haline getirilmesini de içeren kanun teklifi görüşülecek.

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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, çarşamba günü toplanarak, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Teklifle, tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayat ve çevreye verilen zararlar orman suçu haline getirilecek. (AA)

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