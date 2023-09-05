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Otogaza dev zam! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru devam ediyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Yayınlanma: 00:34 - 05 Eylül 2023 Güncellenme:
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Otogaza dev zam! İşte güncel fiyatlar

Benzine ve motorinin ardından bu kez LPG’ye (otogaz) zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatı 1 lira 30 kuruş arttı.

Bu zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.

Geçen ay başında otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk büyük bir zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİN

Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.

Motorinin fiyatları ise İstanbul’da 37.89, İzmir’de 38.61, Ankara’da ise 38.42 TL.

Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklılık gösteriyor.

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