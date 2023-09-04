Abone Ol

Otogaza zam geliyor

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam gelecek.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:58 - 04 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otogaza zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış serisi devam ediyor.

Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL’lik zam gelecek.

Bu zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükselecek.

Otogazda fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Geçen ay başında otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk büyük bir zam gelmişti.

Şimşek: Enflasyonla mücadele zaman alacakİlginizi ÇekebilirŞimşek: Enflasyonla mücadele zaman alacakEnflasyon rakamları açıklandıİlginizi ÇekebilirEnflasyon rakamları açıklandıÜretici enflasyonu ağustosta yüzde 49,41 olduİlginizi ÇekebilirÜretici enflasyonu ağustosta yüzde 49,41 oldu
X Reklam