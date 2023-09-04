Otogaza zam geliyor
Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam gelecek.
Akaryakıt fiyatlarındaki artış serisi devam ediyor.
Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL’lik zam gelecek.
Bu zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükselecek.
Otogazda fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklılık gösteriyor.
Benzin ve motorinde ise bu gece değişim olmayacak.
Geçen ay başında otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk büyük bir zam gelmişti.