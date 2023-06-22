Özbekistan’dan ithal edilen tarım ürünlerine sıfır gümrük vergili kota

Özbekistan menşeli soğan, nohut, fasulye, kuru üzüm, erik, kabuksuz yer fıstığı gibi birçok tarım ürününün ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı ancak bu ürünler belli bir kotayla ithal edilebilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özbekistan menşeli soğan da dahil olmak üzere bazı sebzeler, nohut ve kuruyemiş çeşitleri ile bazı meyve ithalatına 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere sıfır gümrük vergili tarife kontenjanı tanımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu ülkeden sıfır gümrük vergisiyle ithal edilebilecek ürünler için tanımlanan tarife kontenjanı miktarları; soğan için 1,000, nohut için 2,000 fasulyeler için toplam 4,000, diğer sebze ve sebze karışımları için 4,000, kabuksuz acı badem ve ceviz için 1,000’er, kuru üzüm için 400, erik için 1,000, diğer meyveler için 700, kurutulmuş biber için 1,000 ve kabuksuz yer fıstığı için 1,000 ton olarak belirlendi.

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER OLMAYACAK

Belirlenen kota miktarlarında Özbekistan’dan yapılacak bu ürünlerin ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

Kotaların dağıtım yöntemi ve başvuru esasları Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak tebliğlerle belirlenecek.

Kota miktarları 2023 yılı için geçerli olacak ve her takvim yılında yeniden tespit edilecek. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Tarım Bakanı: Amacımız tüketicinin gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak

İlginizi Çekebilir Gıda fiyatları dünyada iki yılın dip seviyesine indi, Türkiye'de 33 aydır artıyor