Özel okul ücret artışında yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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Özel okulların ücret artışlarıyla ilgili karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, ücretlerde yapılacak artış oranı yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilecek.

BAKAN ÖZER DE AÇIKLAMIŞTI

2023 yılı özel okul ücretlerini ÜFE-TÜFE oranlarını dikkate alarak belirlediklerini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili şunları söylemişti:

* “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. Üretici fiyat endeksinden ziyade tüketici fiyat endeksini baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık.

*Hem 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık.

*Özel eğitim kurumları temsilcileriyle de bu kararı konuştuk. Öncelikle şunu belirtmem lazım; buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğu yönündeki kanaatlerini ifade ettiler.

“TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİNİ DİKKATE ALARAK YENİ KARARI BELİRLEME KARARI ALDIK”

*Özgür bir şekilde fikirlerini paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz hem hükümet hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak, 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve tüketici fiyat endeksini dikkate alarak yeni kararı belirleme kararı aldık.

*Hem de velilerimizi desteklemek için bu kararı aldık. Kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız. Yeni aldığımız kararın tüm öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

*Her ne kadar sektör temsilcileri bu artış oranını kabul etmeseler de yeni uygulamanın getirmiş olduğu zorlukları da hem bakanlık hem özel eğitim kurumları birbirine destek olarak aşacağız.”