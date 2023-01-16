Özel sektörün yurt dışı kredi borcu kasımda azaldı

TCMB verilerine göre kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,2 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri Kasım dönemi verilerini yayımladı.

Buna göre kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 7,2 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde ise 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 8,3 milyar dolar azalarak 152,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu ise 1,1 milyar dolar artarak 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN KREDİ VE TAHVİL BORÇLANMALARI AZALDI

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 4,2 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 5,1 milyar dolar azalışla 14,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UZUN VADELİ BORCUN YÜZDE 1,8’İ TÜRK LİRASI

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 152,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,7’si dolar, yüzde 32,7'si Euro, yüzde 1,8'i Türk lirası ve yüzde 1,8'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 39,2'si dolar, yüzde 36,5'inin Euro, yüzde 20,8'inin Türk lirası ve yüzde 3,5'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

ANAPARA GERİ ÖDEMELERİ TOPLAM 40,9 MİLYAR DOLAR

Sektör dağılımı incelendiğinde, kasım sonu itibarıyla, 152,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 35,6'sını finansal kuruluşlar, yüzde 64,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,6'sını finansal kuruluşlar, yüzde 23,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,9 milyar dolar tutarında oldu.