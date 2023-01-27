Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki 4, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bir, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 3, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 11 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

İdarenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir, İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki 4, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki bir, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki 3, Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir ve Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki bir taşınmaz satışa çıkarıldı.

250 BİN TL İLA 20 MİLYON TL ARALIĞINDA

Söz konusu taşınmazlar için illere ve metrekaresine göre değişmekle birlikte 250 bin TL ila 20 milyon TL aralığında geçici teminat bedelleri belirlendi.

Son teklif verme tarihi, Antalya, İstanbul ve Bursa’daki taşınmazlar için 21 Şubat, Ankara, Aydın ve Yalova’daki taşınmazlar için ise 22 Şubat olarak tespit edildi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınıp görüşmeler yapılarak “pazarlık” usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılacağı açık artırmayla sonuçlandırılacak. (AA)

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