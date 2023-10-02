Özgür Demirtaş istifa etti

Akbank'ta genel müdür değişimi yaşanırken bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın istifasının da kabul edildiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu.

Akbank’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada genel müdürlüğe Hakan Binbaşgil yerine Cenk Kaan Gür’ün atandığı duyuruldu.

2012 yılından bu yana Akbank’ta genel müdürlük koltuğunda oturan Binbaşgil’in ise yönetim kurulu başkan yardımcısı ve muharras üye olarak atandığı belirtildi.

Akbank’ta bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın ise görevinden istifasının kabul edildiği duyuruldu.

Atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.

CENK KAAN GÜR KİMDİR?

Cenk Kaan Gür, Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün ardından, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Executive MBA Yüksek Lisansını tamamladı. Meslek hayatına Garanti Bankası'nda başlayan Gür, Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı alanlarında Şube ve Bölge Müdürlüğü'nü takiben KOBİ işkolundan sorumlu Pazarlama Koordinatörlüğü görevini yerine getirdi.

2011 yılında Akbank'a KOBİ Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Gür, görevine 2013 – 2017 yılları arasında Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret bölümlerinin de içerisinde yer aldığı Ticari Bankacılık iş kolundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.

Gür ayrıca, Akbank'ta görev yaptığı süre içerisinde Ak Finansal Kiralama'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Menkul Değerler'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı vazifelerini de üstlendi.

Kaan Gür, Ekim 2017'de Alternatif Bank'a Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Gür bankadaki görevlerine ek olarak iştirak şirketlerinden Alternatif Lease'de Yönetim Kurulu Başkanı, Alternatif Yatırım'da ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

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