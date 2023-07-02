Özgür Demirtaş: Sonuç sıfır, kontrol etmeye çalışmayın

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dövizdeki ve ekonomideki beklentilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirtaş, dövizi kontrol etmenin serbest bırakmaktan daha maliyetli olduğunu ifade ederek "Kontrol etmek için milyarlarca dolar yaktık. Sonuç Sıfır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Youtube kanalından yayımladığı videoya atıf yaparak dövizdeki ve ekonomideki beklentilerini açıkladı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dövizi kontrol etmeye çalışmanın serbest bırakmaktan daha maliyetli olduğunu ve Türkiye’nin gerçeklerle erken yüzleşirse sonunda toparlayabileceğini kaydetti.

Demirtaş dövizdeki duruma ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Dövizi kontrol etmenin maliyeti, serbest bıraktığınız anda ortaya çıkacak maliyetten çok daha fazla. Kontrol etmek için milyarlarca dolar yaktık. Sonuç Sıfır.

Kontrol etmeye çalışmayın. Bırakın yapılan hataların karşılığı tam ortaya çıksın. Türkiye büyük ülke, gerçeklerle erken yüzleşirse sonunda toparlar.”

YEREL SEÇİMLERDEN SONRASINA DİKKAT ÇEKTİ

Dövize ilişkin paylaşımının ardından Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin de paylaşım yapan Demirtaş, ‘vitrin-makyaj ekonomi modeli’ seçilirse yerel seçimlerden sonra işsizliğin ve KOBİ’lerin sıkıntılarının artacağını kaydetti.

“Toplanın ne olacağını anlatayım” diyen Demirtaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Hükümet sondan ikinci videomda bahsettiğim Vitrin-Makyaj Ekonomi Modelini seçerse, yerel seçimlere kadar yarım yamalak ekonomiyi götürür.

Yerel seçimler sonrası ise büyük işsizlik ve KOBİ’ler için büyük sıkıntı gelir.

Yerel seçimler sonrasına bırakmayın. Şimdiden her şeyi yaşayıp, yapısal reformlara girişelim.”

VİTRİN EKONOMİ MODELİ NEDİR?

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Youtube kanalından yayımladığı videoda Mehmet Şimşek döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek uzun ve kısa vadeli sonuçları 3 senaryoda değerlendirmişti.

Olası üç senaryodan birini makyaj-vitrin ekonomi modeli olarak açıklayan Demirtaş bu modeli şu sözlerle açıklamıştı:

Mehmet Şimşek yarım gelirse, işine karışılırsa, istediği yere istediği kişiyi atayamazsa o zaman ‘vitrin ekonomi modeli', ‘makyaj ekonomi modeli', ‘hibrit ekonomi modeli' olur. Vitrin ekonomisinden de yarım yapısal reformlar yapılabilir veya hiç yapılmayabilir.

Mehmet Şimşek yarım gelirse ve vitrin ekonomisi uygularsa ve yarım yapısal reformlar yaparsa o zaman ülke acı çeker ama uzun vadede çok daha acı bir yere doğru gider.

Mehmet Şimşek yine yarım gelir, vitrin ekonomisi uygular ama hiç yapısal reform yapmazsa o zaman Türkiye kısa vadede acı çeker uzun vadede daha da berbat olur.

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