Özgür Demirtaş: Üzülerek söylüyorum, çok pahalıya patlayacak

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Üzülerek söylüyorum. Büyük işsizlik geliyor" dedi. Demirtaş bugünkü paylaşımında ise asgari ücret zamlarını azaltarak enflasyonla mücadele edilemeyeceğini savundu.

Sozcu.com.tr

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter’da yaptığı paylaşımlarla Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Demirtaş son olarak Türkiye’yi büyük bir işsizliğin beklediğini yazdı.

Demirtaş, dün akşam saatlerinde yazdığı Twitte, “Üzülerek söylüyorum: Büyük işsizlik geliyor. Son 10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları çok pahalıya patlıyor, patlayacak “dedi.

‘ASGARİ ÜCRETLİYE AZ PARA VERECEK ENFLASYON DÜŞMEZ’

Öte yandan bugün Twitter hesabında asgari ücrete yılda iki kez yapılan zamların yeni yıldan itibaren yılda bir kez belirleneceğine ilişkin haberi paylaşan Demirtaş, bunun yanlış bir karar olduğunu savundu.

Asgari ücret yılda iki kez yerine bir kez belirlenecek haberini paylaşan Demirtaş, “Yanlış karar. Fakir fukaranın maaşıyla oynayarak enflasyon düşürmeye çalışmak yanlıştır” dedi.

Demirtaş, “Enflasyon, liyakatli atamalar, bağımsız Merkez Bankası, bağımsız kurumlar, akla uygun para politikası ile kalıcı olarak düşer. Asgari ücretliye daha az para verilerek değil” dedi.

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