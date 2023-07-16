Özgür Demirtaş’tan çarpıcı açıklama: Rekor kıracak
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, peş peşe gelen vergi artışlarının ardından temmuz ayı enflasyonuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
“TÜİK AÇIKLASA BİLE…”
Enflasyon oranına dikkat çeken Demirtaş, şu ifadeleri kullandı;
“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile Rekor olacak. Enflasyon acısı herkesi yakacak. Milyon kez uyardım. Yıllarca uyardım. Bunların olacağını söyledim. Ama dinleyen olmadı…”
“YÜZYILIN REKORU”
Demirtaş bir sonraki paylaşımında ise, “Temmuz ayı enflasyonu açıklandığında Yüzyılın rekorunu göreceksiniz. Yazın Kenara …” ifadelerini kullandı.