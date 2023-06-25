Özhaseki: 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlıksız yapı stokuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Özhaseki, "81 ilde 2 milyon konutun dönüşümü hedefleniyor" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2012 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladıklarını duyurdu.

Özhaseki yazısı çıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu vizyonla 81 ilimizde sağlıksız yapı stokunu yeniliyoruz. Bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımını tamamladık” dedi.

‘2 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ HEDEFLİYORUZ’

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise “2012’den bugüne, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin dönüşümünü tamamladık. 289 bin 140 bağımsız birimin yapımını da sürdürüyoruz. Deprem başta olmak üzere afetlere karşı hazırlıklı bir Türkiye için önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz” ifadelerini kullandı (DHA)

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