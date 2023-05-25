Öztrak grafik paylaşarak çağrı yaptı: Türkiye için karar ver

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat yapanların dövizine el koyduğunu, bankalardaki dövizi bozdurduğunu belirterek halka "Türkiye için karar ver" çağrısında bulundu.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından “Merkez Bankası Net Rezervleri” grafiği paylaşarak açıklama yaptı.

“SATTI AMA YETMEDİ”

Öztrak, paylaşımın da şu ifadeleri kullandı;

*Erdoğan ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' dedi. İspatlamak için: İhracatçının dövizine el koydu. Bankalardaki dövizi bozdurdu. Mevduata kur garantisi verdi. Döviz satışını saate bağladı. Bankalara telefonla müdahale ettirdi.

*Ne döviz geldiyse sattı ama yetmedi. Tabela faizini azaltmaya başladığından bu yana, Merkez Bankası kasasındaki net rezerv açığı 50 milyar dolardan 80 milyar dolara geldi. Çakma ekonomistin ülkeye maliyeti çok yüksek oldu.

“KABİLİYETİNİ TAMAMEN YİTİRDİ”

*Bu Hükümet yönetme kabiliyetini tamamen yitirmiştir… Türkiye için karar ver: Göreve devamı halinde, bu milleti bankadaki dövizini de çekemez hale getirecek olanlar mı? Yoksa ‘Kral değil kural' diyen Kılıçdaroğlu mu?

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