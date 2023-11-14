Panama Kanalı’ndaki kuraklık akaryakıt piyasalarını tehdit ediyor

Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle günlük gemi geçişinin kısıtlanması tüm emtialar üzerinde etki yaratırken en büyük tehdit akaryakıt piyasalarında oluşuyor.

Sozcu.com.tr

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Panama Kanalı'nda kayıtların tutulmaya başlandığı 1950’den bu yana en kurak ekim ayı yaşandı.

Kuraklığın etkisiyle arteri besleyen önemli bir gölün kurumasının ardından Panama Kanalı’ndan şubat ayına kadar günde sadece 18 geminin geçiş yapabileceği açıklandı.

Gemi geçiş sayısının geçen yılın yaklaşık yarısına inmesi hemen hemen her emtia için bir sorun olsa da özellikle enerji emtialarının ticareti ciddi bir problem. Geçen yıl, ağırlık olarak olarak kanaldan sevk edilen malların neredeyse yarısı petrol ve gaz bazlı ürünlerdi. Dizelden benzine ve sıvılaştırılmış petrol gazına kadar dünya enerji sevkiyatı için panama kanalını kullanıyor.

Bu durum özellikle ABD’nin bir LPG türü olan propanı her zamankinden daha fazla ihraç ettiği bir dönemde daha da önem kazanıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin haftalık verilerine göre, 2022 yılında günde ortalama 1,3 milyon varil olan sevkiyatlar ekim ayında günde 2,1 milyon varile ulaşarak rekor kırdı.

GEMİ GEÇİŞLERİ ZORLAŞTI FARKLI YOLLAR DENENİYOR

Panama’daki kuraklığın etkisiyle gemilerin geçişi zorlaşırken farklı yollar da deneniyor.

Bir petrol tankeri sahibi bu yılın başlarında kanalda kuyruk oluşmaması için bir gemisini Güney Amerika’nın güney ucuna gönderdiğini ve yolculuğun yaklaşık 16 gün daha uzun sürdüğünü söyledi. Son haftalarda, gaz tankerlerinin de U dönüşü yaparak kanaldan uzaklaşması daha yaygın bir sapma haline geldi.

Kanal yerine farklı yollar deneyen gemilerin haricinde daha pahalı bir yol deneyen bir LPG taşıyıcısı da geçen hafta sıranın önüne geçmek ve giderek azalan geçiş izinlerinden birini kapmak için 4 milyon dolar ödedi.

Yakıtlarının taşınmasında yaşanan aksaklık ise potansiyel olarak yakıt maliyetlerini artırıyor.

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