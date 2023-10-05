Pandemi milyarderlerine ne oldu? İşte biri Türk altı ismin servet kayıpları…

Pandemi döneminde katlanan hızlı teslimat şirketlerinin değerlemeleri, kapanmaların sona ermesiyle birlikte çakıldı. Bu sektörde serveti en çok gerileyen isimlerden biri de Getir'in patronu Nazım Salur oldu.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 salgınının dünyayı kasıp kavurduğu günlerde teslimat şirketleri patronlarının servetlerinde kaydedilen hızlı yükselişler yerini çok sert düşüşlere bıraktı.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’de önceki gün Pui Gwen Yeung imzasıyla yayımlanan “Çevrimiçi teslimat milyarderlerinin servetleri Covid sonrasında eridi” başlıklı haberde, dünya genelinde Türkiye merkezli Getir dahil dört şirketin yükseliş ve düşüşüne dikkat çekildi.

MİLYARDERLER LİGİNDEN DÜŞTÜLER

Bloomberg milyarderler endeksi verilerine göre, miktar bazında en fazla servet kaybını Nazım Salur yaşadı. Getir’in değerlemesindeki yükselişle birlikte Mart 2022’de 5 milyar 65 milyon dolara yükselen serveti, bugün itibarıyla 775 milyon dolara kadar geriledi. Salur, Mart 2022’deki servetinin yüzde 84,7’sine denk gelen 4 milyar 290 milyon dolarlık kısmını kaybetti.

61 yaşındaki Salur böylece, dolar milyarderleri liginden de düşmüş oldu.

Ekim 2020’de 1 milyar 966 milyon doları gören Hollanda merkezli Just Eat Takeaway’in kurucusu Jitse Groen’in serveti de yüzde 86,1’lik düşüşle 274 milyon dolara geriledi.

45 yaşındaki Groen’in üç yıldaki servet kaybı 1 milyar 692 milyon dolar oldu.

ABD’de Silikon Vadisi’nden çıkan Instacart’ın kurucusu Hindistan doğumlu Apoorva Mehta’nın serveti de Mart 2021’de 3 milyar 576 milyon dolarla zirveyi gördükten sonra bugün 863 milyon dolara kadar geriledi.

36 yaşındaki Mehta, zirve seviyeye göre servetinin yüzde 75,9’una denk gelen 2 milyar 712 milyon dolarlık kayıp yaşadı.

Silikon Vadisi çıkışlı bir diğer şirket DoorDash’ın kurucularından Andy Fang de Kasım 2021’de ulaştığı 3 milyar 374 milyon dolarlık servetin yüzde 70,6’sını kaybetti.

31 yaşındaki Fang’in serveti iki yılda 2 milyar 382 milyon dolarlık düşüşle 992 milyon dolara geriledi.

DoorDash’in diğer kurucu ortaklarından Stanley Tang’in serveti de bu dönemde yüzde 62,7’lik düşüşle 3 milyar 293 milyon dolardan 1 milyar 228 milyon dolara geriledi.

31 yaşındaki Tang’in serveti de bu dönemde 2 milyar 65 milyon dolar azaldı.

DoorDash’in üçüncü kurucu ortağı Tony Xu’nun serveti de bu dönemde yüzde 61,6’lık kayıpla 3 milyar 287 milyon dolardan 1 milyar 262 milyon dolara geriledi.

38 yaşındaki Xu’nun servetinde bu dönemde kaydedilen kayıp 2 milyar 25 milyon dolar oldu.

6 KİŞİNİN TOPLAM KAYBI 15 MİLYAR DOLARI AŞTI

Pandemi döneminde hızlı teslimat sektörüne damgasını vuran bu altı ismin toplam serveti, üç yıl içinde yüzde 73,6’lık düşüşle 15 milyar 166 milyon dolar azaldı.

Getir ağustos sonunda yaptığı açıklamada, yeniden yapılanma kapsamında, toplam 23 bin çalışanının yüzde 10,9'una denk gelen 2 bin 500'ünü işten çıkaracağını duyurmuştu.

Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyetlerine devam edeceğini açıklayan şirket, İtalyan, İspanyol ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.

Mart 2022’de 12 milyar dolara kadar yükselen Getir’in değerlemesi, bu yaz imza atılan son yatırım anlaşmasında 2,5 milyar dolara kadar gerilemişti.

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