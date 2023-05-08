‘Pandemiden daha ağır yara aldık’

Turizm sektörü rekor hedeflerle başladığı 2023’te de ‘tokat’ yediğine dikkat çekti. Deprem ve seçim süreci, sezonu hazirana ertelerken şubat ve martın pandemi döneminden daha ağır geçtiği belirtildi.

Sayime BAŞÇI

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Yıla 56 milyar dolarlık gelir ve 60 milyon turist hedefi ile başlayan turizm sektörü, deprem ve seçim süreçleri ile geç başlayan sezonun onarılmaz yaralar yarattığına dikkat çekti. Turist sayısı şubat ayında 1.8 milyon martta ise 2.3 milyon olurken, sektör temsilcileri, sezonun haziran itibarıyla tamamen açılmasını beklediklerini kaydetti.

SÖYLENTİSİ YETTİ

2020'de pandemi sorasında gelen Rusya Ukrayna savaşı ve depremin sektörü derinden etkilediğini kaydeden Türkiye Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, “Turizm sürekli bir tokat yiyor. Depremin ardından psikolojik etkinin de akabinde çok derin bir ekonomik etkisi oldu bize. Hem iç piyasada hem de dış piyasada şubat ve mart aylarında ekonomik anlamda onarılamaz yaralara sebep oldu. Biz belki de pandemi döneminde görmediğimiz kadar kötü şubat ve mart ayı geçirdik” diye konuştu.

Depreme karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini ancak İstanbul depremine dair tartışmaların sektörde rezervasyonları etkilemeye devam ettiğini aktaran Gür, “Özellikle şu anda üst perdeden İstanbul depreminin dillendiriliyor olması neredeyse deprem olmuş kadar İstanbul turizmini ve İstanbul'un beslediği diğer illeri yakından ilgilendiriyor, etkiliyor. İstanbul diye baktığımızda sanki tek il gibi düşünülüyor ama İstanbul'a gelen turist Konya'ya gidiyor, Kapadokya'ya gidiyor, yakın illere Sapanca'ya gidiyor Yalova'ya gidiyor. Yani İstanbul'un beslediği pek çok şehir var daha” dedi.

Yurtdışından gelen rezervasyonlarda hareketliliğin başladığını ancak sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Gür, turizmin sadece Ege ve Akdeniz'den ibaret olmadığını ve tanıtımlarda Turizm Geliştirme Ajansı'nın şehir ve kültür turizmine de önem vermesi gerektiğini aktardı.

Yerli turist seçimi bekliyor

Türkiye'de özellikle yerli turistte önünü göremediği için son dakika alışkanlığının başladığını kaydeden Hediye Güral Gür, “Özellikle pandemi ile birlikte herkes neyle karşılaşacağını bilmediği için bir son dakika karar verme alışkanlığı başladı herkeste. Şimdi de seçim var bekleyeyim göreyim durumu var. Bu şirket işlerinde de böyle bireysel işlerde de böyle. Neticede 15 mayısta ya a kişisi kazanmış olacak ya b kişisi kazanmış olacak hayat devam edecek bir yerde ama insanlarda bir psikolojik olarak bekleme durumu var” dedi.

Fiyatlar yüzde 35 yükseldi

Sektörün maliyetleri fiyatlara yansıtamadığını anlatan Hediye Güral Gür, özelikle artan gıda fiyatları nedeni ile sürekli menü değişikliğine gittiklerini belirtti. Geçen seneden bu seneye enerji maliyetlerinde yüzde 180 artış olduğunu ancak otel fiyatlarını yüzde 35 artırabildiklerini söyleyen Gür, 25 TL seviyesinde olmasını bekledikleri dövizin 20 TL'nin altında kalmasının gelirlerini etkilediğini belirtti.

Türkiye'de 5 yıldızlı otele ödenen parayla yurt dışında ancak 3 yıldızlı bir otelde tatil yapılabildiğini kaydeden Gür, “Bir ülke imajı problemimiz var bizim. Bunu aştığımız takdirde bizim fiyatlarımız da yukarı çıkacak aslında” dedi.