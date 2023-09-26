Paraguay, AB müzakerelerine destek vermeyeceğini açıkladı

Paraguay Devlet Başkanı Pena, MERCOSUR-AB müzakerelerinin sonlandırılması için MERCOSUR dönem başkanı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya görüşlerini ilettiklerini duyurdu.

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Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) Zirvesi dönem başkanlığını devralmalarının ardından Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması müzakerelerini desteklemeyeceklerini belirtti.

Başkanlık konutunda basın toplantısı düzenleyen Pena, AB ile müzakerelerin sonlandırılması için MERCOSUR dönem başkanı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya görüşlerini ilettiğini aksi halde kendilerinin dönem başkanlığında bu kararı alacaklarını duyurdu.

Pena, Paraguay’ın AB dışında diğer seçenekler üzerinde araştırma yaptığını vurgulayarak, 6 Aralık’ta ülkesinde organize edilecek MERCOSUR zirvesinde bunu açıklayacaklarını kaydetti.

Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma olabileceğini dile getiren Pena, “Önümüzdeki dönemde dünyanın diğer bölgeleriyle anlaşmalar yapılması için kendimi kararlı şekilde buna adayacağım. İnanıyorum ki çok hızlı şekilde anlaşmalara varacağız.” ifadesini kullandı.

Pena, AB ile 25 yıllık müzakerelerin ardından “karar verme” zamanının geldiğini savunarak, “Paraguay’ın entegrasyon konusunda son derece güçlü bir yeteneği var, biz Latin Amerika’nın en açık ülkesiyiz, dünyada neredeyse tüm ülkelerle ticaret yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK’ DEMİŞTİ

İngiliz Financial Times gazetesine röportaj veren Pena, AB ile 20 yılı aşkındır ticari müzakerelerin yürütüldüğünü ancak ciddi hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını ele almak üzere 13-16 Haziran’da Brezilya, Arjantin, Şili ve Meksika liderleriyle bir araya gelmişti. (AA)

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