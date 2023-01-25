Parasını çekemeyen Lübnanlılar, Merkez Bankası’nı protesto etti

Bankalarda mevduatı bulunan yüzlerce Lübnanlı, Merkez Bankasının hesaplardan çekim işlemlerinin kısıtlanmasını öngören genelgesine tepki göstererek paralarını istedi. “Mudilerin Haykırışı Derneği” tarafından düzenlenen eyleme katılanlar, Merkez Bankasının uygulamasını “paralarının çalınması” olarak nitelendirdi.

Göstericiler, tüm bankaların yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame’nin izlediği para politikasını eleştiren pankartlar taşıdı.

GÖSTERİCİLER DOLAR YIRTTI

Binaya taş atan ve tepki için dolar yırtan göstericiler, yaktıkları araç lastikleriyle trafik akışını bir süre engelledi. Eylemde ayrıca Lübnan lirasının dolar karşısındaki ciddi değer kaybı, devletin kötü yönetimi ve kontrolsüz fiyatların neden olduğu kaos da protesto edildi.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021’de vatandaşların bankalardaki dövizlerini bazı kısıtlamalar ve hükümetin belirlediği kur üzerinden çekebileceğini açıklamıştı.

DOLAR MEVDUAT HESAPLARI DONDURULDU

Lübnan’da Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut’taki liman patlaması ve Covid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu. Ülkede 2019’da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak liradaki değer kaybı da artmaya başladı.

Ocak 2022’de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 56 bin lira seviyesinden işlem görüyor. (AA)