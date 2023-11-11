Parsel parsel satışa devam… Kıyılar bitti, sıra Anadolu’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı diğer illerin yanı sıra Kahramanmaraş, Malatya ve Ankara’daki 634 parseli daha satışa çıkardı. 10 gün sonra yapılacak olan 44 ildeki 622 parselin satışıyla birlikte sadece kasım ayında 1256 parsel, 3 otel, 12 işyeri ve 55 konut satılacak.

Latif SANSÜR

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 21 Kasım'da satılacağını duyurduğu 44 ildeki 622 muhtelif arsadan sonra, 3 ildeki 634 parseli daha satışa çıkardı.

Yapılan duyurulara göre Kahramanmaraş ve Malatya'daki 245 arsa 16 Kasım, Ankara'daki 389 parsel ise 28 Kasım'da açık arttırmayla satılacak.

Aralarında kıyı kentlerinin de bulunduğu 44 ildeki 622 parsel ise 21 Kasım'da satışa sunulacak. Diyarbakır'daki 3 otel, 12 işyeri ve 55 konutun satış tarihi ise 15 Kasım olarak belirlendi.

Arsalar, KDV’den muaf olarak satılacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25’i peşin olacak. Kalan tutara ise 24 ay vade yapılacak.

Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Parseller için bulunduğu il, ilçe ve konumu göz önünde bulundurularak metrekaresi için bin lira ile 40 bin lira arasında fiyat belirlendi.