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Pasaport ücreti ne kadar artacak, 2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Pasaport ücretleri için 2024 yılından itibaren büyük bir zam gelebilir. 2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu. Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmazsa 10 yıllık pasaport ücreti 4 bin 943 liradan 7 bin 833 liraya yükselecek.

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Pasaport ücreti ne kadar artacak, 2024 pasaport ücretleri ne kadar olacak?

Pasaport ücretleri için 2023 yılında gelen yüzde 123 ve yüzde 50’lik zammın ardından 2024 yılında da büyük bir zam kapıda bekliyor. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 60'ı aşacak şekilde artış yaşanabilir.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu.

Yıl sonu YDO aynı kalsa dahi;

1 Ocak 20238 Temmuz 20231 Ocak 20242023 Ocak Dönemine Göre Artış Oranı
Pasaport Harcı 6 aya kadar olanlar689,701.034,551.639,35137,69%
Pasaport Harcı 1 yıl için olanlar1.008,301.512,452.396,63137,69%
Pasaport Harcı 2 yıl için olanlar1.646,102.469,153.912,62137,69%
Pasaport Harcı 3 yıl için olanlar2.338,503.057,754.845,31107,20%
Pasaport Harcı 4-10 yıl olanlar3.295,504.943,257.833,07137,69%
Trafik Cezası Kırmızı Işıkta geçmek951,00Değişmedi1.506,9558,46%
Trafik Cezası Hatalı park etmek436,00Değişmedi690,8958,46%
Trafik Cezası Hız sınırını %10 ile %30'a kadar aşmak951,00Değişmedi1.506,9558,46%
Trafik Cezası Hız sınırını %50’den fazla aşmak4.064,00Değişmedi6.439,8158,46%
Muayene Ücreti: Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşı, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork1.149,60Değişmedi1.821,6658,46%
Muayene Ücreti: Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker1.554,00Değişmedi2.462,4758,46%
Yolcu Beraberi Telefon IMEI Kayıt Harcı6.091,3020.000,0031.692,00420,28%
Danıştay’a Temyiz Başvuru Harcı783,801.175,701.863,01137,69%

Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.