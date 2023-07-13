Pasaport ücreti ne kadar oldu? 10 yıllık pasaport harcı dudak uçuklattı

Pasaport ücreti için 50 oranında zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 10 yıllık olan pasaport harç ücreti 3 bin 295 lira iken 4 bin 943 lira oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pasaport ücreti için yıl içinde ikinci zam geldi. Harçlara yapılan yüzde 50’lik artışla 6 aylık pasaport 1034 lira, 3 yıllık pasaport 3507 liraya yükseldi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

6 aya kadar olan pasaport ücreti

689,75 iken 1.034,55 oldu. Aradaki fark ise 344,8 olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti

1.008,31 iken 1.512,45 oldu. Aradaki fark ise 504,14 olacak.

2 yıl için olan pasaport ücreti

1.646,12 iken 2.469,15 oldu. Aradaki fark ise 823,03 olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti

2.338,54 iken 3.507,75 oldu. Aradaki fark ise 1.169,21 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti

3.295,57 iken 4.943,25 oldu. Aradaki fark ise 1.647,68 olacak.



YILBAŞINDA YÜZDE 123 ZAM YAPILMIŞTI

Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 123 civarında artış yaşanmıştı.

Pasaport ücretleri 2023 yılından itibaren, Cumhurbaşkanı oranı düşürme yetkisini kullanmadığı için, yüzde 123 oranında zamlanarak görülmemiş bir rekora imza attı. Yılın ikinci altı ayında geçerli olmak üzere de bu kez yüzde 50 zam yapıldı.

2022 için geçerli olan zam oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.