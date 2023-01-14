Pasaport ücretleri ne kadar? 10 yıllık pasaport harç ücreti ne kadar oldu?

Pasaport ücretleri 2023 yılından itibaren, Cumhurbaşkanı oranı düşürme yetkisini kullanmadığı için, yüzde 123 oranında zamlanarak görülmemiş bir rekora imza attı. 4-10 yıl olan pasaport ücreti bin 478 lira iken yeni yıl itibariyle 3 bin 295 lira oldu.

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2023 yılının ilk günlerde zamlar belirlenmeye başlandı. En yüksek zamın yaşandığı hizmetlerden biri de pasaport oldu. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 123 civarında artış yaşandı.

PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

6 aya kadar olan pasaport ücreti 309,40 iken yeni yıl itibariyle 689,75 oldu. Aradaki fark ise 380,35 olacak.

1 yıl için olan pasaport ücreti 452,30 iken yeni yıl itibariyle 1.008,31 oldu. Aradaki fark ise 556,01 olabilecek.

2 yıl için olan pasaport ücreti 738,40 iken yeni yıl itibariyle 1.646,12 oldu. Aradaki fark ise 907,72 olacak.

3 yıl için olan pasaport ücreti 1.049,00 iken yeni yıl itibariyle 2.338,54 oldu. Aradaki fark ise 1.289,54 olacak.

4-10 yıl olan pasaport ücreti 1.478,30 iken yeni yıl itibariyle 3.295,57 oldu. Aradaki fark ise 1.817,27 olacak.

Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

GEÇEN YIL YÜZDE 36,2 SEVİYESİNDEYDİ

2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

ÜCRET FARKI ALINMAYACAK

Geçen yıl aralık ayında pasaport harcı yatıran ve yoğunluk nedeniyle ocak ayına randevu alanlar, 2023’teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı ödemeyecek.

Nüfus müdürlüklerinde geçen yıl, “3’ü Bir Yerde Projesi” kapsamında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurularına ilişkin yoğun mesai harcandı.

Türkiye’de, önceki yıllarda ortalama 2 milyon 100 bin pasaport işlemi yapılıyorken, 2022’de ise 4 milyon 588 bin 440 başvuru alındı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti pasaport taleplerini karşılamak için hafta içi ve cumartesi günleri ek mesai yaptı.

Dünya genelinde yaşanan çipli pasaport üretimlerindeki kriz nedeniyle sürecin daha kolay atlatılması için 25 Ağustos 2022 itibarıyla “üçüncü nesil” olarak adlandırılan yerli ve milli pasaport üretimi başlatıldı.

Bu kapsamda, bugüne kadar 710 bin yerli ve milli pasaport teslim edildi.

RANDEVU ALMA SÜRESİ 15 GÜNE ÇIKARILDI

Vatandaşların mağduriyetini önlemek için teknik ve idari tedbirler de alındı. Bu doğrultuda randevu alma süresi 15 güne çıkarıldı. Randevusuna gidemeyeceklerin yerine randevu alınabilmesi sağlandı.

Geçen yılın sonunda pasaport harcı ödemesini yapanlar, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu almak zorunda kaldı. Ancak nüfus müdürlüklerine başvuru için gidenlerden, bu yılki harç tutarındaki artış dolayısıyla ücret farkı ödemesi istendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun verdiği talimatla mağduriyetin oluşmaması için aralık ayında, 2022 yılı ücretiyle pasaport harcı yatırarak, yoğunluk nedeniyle bu aya randevu alanlardan, 2023’teki yeniden değerleme oranından kaynaklı ücret farkı alınmayacak.