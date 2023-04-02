Pazar fiyatları hem halkı hem de esnafı isyan ettirdi

Pazara giden halk, fiyatları görünce isyan etti. 25 TL'ye kadar yüksel soğanın fiyatına tepki gösteren halk peynirin yanından bile geçemiyor.

Hakan KAYA

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Salı Pazarı'na giderek fiyat araştırması yaptı, vatandaşların ve üreticilerin sorunlarını dinledi.

“YEMEĞİMİ EVDE UNUTTUM, ÇOK ÜZÜLDÜM”

Ailesine katkı sağlamak için çalışan gençlerin tezgahlarına uğrayan Tekin, okul kantininde satılan ürünlerin fiyatını sordu.

Tostun fiyatının 20 ila 23 TL'den başladığını söyleyen genç kız, “Yemeğimi bir kere evde unuttum, çok üzüldüm. İlk defa köfte ekmek almak zorunda kaldım. Asgari ücrete zam gelse bile eşyalar, malzemelere de zam geliyor. Bir faydası olmuyor” dedi.

Tekin ise, “Çocuklarımız okulda, evinde derslerini çalışmaları gerekirken ailesine katkı olsun diye gelip çalışıyorlar, hafta içi de okula gidiyorlar.” dedi.

Lise ikinci sınıfa gittiğini söyleyen başka bir tezgâhtaki genç ise kantindeki fiyatların pahalılığından şikayet ederek, “Herkes kantinde tost alamıyor. Biz kendi aramızda pahalılığı konuşuyoruz. ‘Daha ucuza karnımızı nereden doyurabiliriz' diye fikir alışverişinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KURU SOĞANIN FİYATI 25 TL’Yİ GEÇTİ

Pazarda kuru soğan satan bir esnaf ise soğan fiyatlarındaki fahiş artışa tepki göstererek, “25 lira soğan olur mu? 3 liralık soğan 25 lira. Esnaf bunu alıp da nasıl yesin? Şu soğanı 3 liraya alıyorduk. Döküyorduk tarlalara ekiyorduk, yarısı çürüyordu. Şimdi millet çürütmüyor, altını geçti.” diye konuştu.

İKİNCİ EL AYAKKABI 150 TL

İkinci el ayakkabı satan bir tezgahı da ziyaret eden Tekin, ikinci el bir ayakkabının 150 lira olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Tekin, “İnsanlar ikinci el giysiyi, ayakkabıyı bile alabilecek durumda değiller” dedi.

“YA BU MİLLET NASIL GEÇİNECEK?”

Peynire 52 lira verdiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Küçücük peynir 52,5 TL. Memleketin geldiği nokta bu. Ya bu millet nasıl geçinecek? Valla artık değişmesi lazım. Birlik olmamız lazım. Birlik olursak bir yerlere geliriz.” şeklinde konuştu.

“2 GÖZLEME 90 TL”

İki gözlemenin 90 lira olduğunu söyleyen Tekin, “Daha iki yıl önce burada tanesi 5 liraya satılıyorken, şu anda iki tanesi 90 liraya satılıyor. Buna göre oyunuzu verin” dedi.

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