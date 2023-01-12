Perakende satışlar kasımda arttı

TÜİK verilerine göre, perakende satış hacmi kasımda aylık bazda yüzde 1,5 arttı, yıllık bazda yüzde 12,1 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2022 dönemine ait Perakende Satış Endeksleri ve Ciro Endekslerini açıkladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,9 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,6 azaldı.

PERAKENDE CİRO YÜZDE 125,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,4, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,1 arttı.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 99,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 99,7, aylık yüzde 1,6 arttı

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 91,6, inşaat ciro endeksi yüzde 96,9, ticaret ciro endeksi yüzde 98,1, hizmet ciro endeksi yüzde 127,2 arttı.

Kasımda aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,2, inşaat ciro endeksi yüzde 2,6, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.