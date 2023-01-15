Perakendede rüzgar tersine dönüyor

Perakende sektöründe yerli tüketicinin düşen alım gücü ve zamlarla rüzgar, yılın son döneminde tersine döndü.

Sayime BAŞÇI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek turist harcamaları ile 2022 yılını toparlanarak geçiren perakendede yerli tüketicinin düşen alım gücü ve artan zamlarla rüzgar, yılın son döneminde tersine döndü. ‘Bekle gör' durumunda geçen sektör temsilcilerinin büyük bir kısmı işlerinde bir değişim beklemezken, TEPAV tarafından hazırlanan Perakende Güven Endeksi'ne göre 2022 yılının iş hacmine yönelik değerlendirmeler 2021 yılından daha olumsuz bir seyir izledi.

DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Aralık 2022'de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 6.3'ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 16.1'i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 77.6 oldu. Araştırmaya göre iyileşme beklentileri yabancı müşteriler ve piyasa hareketliliğinden kaynaklandı. Kötüleşme beklentileri ise yükselen maliyetler ve satış fiyatlarındaki artış, alım gücünün düşmesi ve talebin daralması ile gerekçelendirildi. Bu sonuçlarla sektörde Temmuz-Ekim 2022 dönemindeki iyileşme eğiliminin sonrasında tersine döndüğü belirtilirken, perakende güveni Aralık 2022'de bir önceki aya göre düşüş göstererek 2022'yi negatif seviyede tamamladı. 2022 yılının iş hacmine yönelik değerlendirmelerin, pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılından daha olumsuz olduğu belirtilen raporda, “Çeyreklik dönemler bazında geçen yıla göre işlerin durumu incelendiğinde, ikinci çeyrekte 2022 yılı değeri 2021 yılı değerinin 21.4 puan altındadır” denildi.

Fiyatlarda artış beklentisi

TEPE anketine göre, Aralık 2022'de, “mevcut stok düzeyi” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Aralık 2021'e kıyasla olumlu yönde değişirken, “önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” ise arttı. Aralıkta, enflasyonda baz etkisinin devrede olduğu düşüşe rağmen, sektörün gelecek 3 aydaki satış fiyatlarında artış beklediği kaydedildi.